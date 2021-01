Mój wymarzony Białystok 2030. Dzieci pokazały, jak będzie wyglądało miasto przyszłości (zdjęcia)

PILNE Prezydent Tadeusz Truskolaski zapowiedział zakaz wjazdu tirów do Białegostoku. Ślizgające się ciężarówki blokowały ulice podczas śnieżycy

Zakaz wjazdu dla ciężarówek do Białegostoku z powodu intensywnych opadów śniegu. Prezydent miasta nie chce powtórki z poniedziałkowych korków. Wieczorem 25 stycznia poinformował, że " w środę (26.01.) rano od godziny 6:30 do 9:00 i po południu od 14:30 do 17:00 tiry nie wjadą do Białegostoku". Policja nie widzi podstaw prawnych do blokowania miasta.