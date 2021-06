Mieszkaniec Klepacz: Smoła płynie drogą przez naszą miejscowość. Nie z winy upału

- Najwidoczniej ktoś wpadł na pomysł, by zamiast załatać wyrwy w sposób tradycyjny, to zastosowano metodę polegającą na tym, że wylano smołę na drogę i posypano ją kruszywęm. Miało to miejsce kilka tygodni temu, na początku wiosny - opowiada Marcin Pogorzelski. - Efekt był taki, że na początku borykaliśmy się z tabunami kurzu, który obsiadał wszystkie domostwa (dachy, okna). Teraz jak wzrosła temperatura, to płynie po drodze roztopiona smoła.