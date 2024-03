Mieszkańcy bloku przy ul. Przędzalnianej 4A skarżą się na nocny hałas generowany przez hurtownię. Nocne załadunki zakłócają ich sen

Hurtowania daje się we znaki mieszkańcom

Rampa rozładunkowa usytuowana jest niecałe 11 metrów od granicy działki. Rozładunek bardzo często rozpoczynał się po godz. 22 i trwał przez wiele godzin, czasem nawet do świtu. Ciężarówki są praktycznie pod naszymi oknami. Słychać każdy odgłos - mówi pani Romualda Dziewińska mieszkanka bloku przy ulicy Przędzalnianej 4A.

Uciążliwy hałas spowodowany jest codziennymi dostawami i rozładunkami towarów, dostarczanych za pomocą samochodów ciężarowych do magazynu hurtowni farmaceutycznej.

Hałas odczuwalny mimo zamkniętych okien

Mieszkańcy mówią, że hałas dobiegający z sąsiedniej działki ma takie natężenie, że przenika do mieszkań i jest odczuwalny pomimo zamkniętych okien.

Obawy mieszkańców, które potwierdziły się

Inwestycja się zakończyła. Rozpoczęły się regularne dostawy. Od tamtego czasu mieszkańcy niejednokrotnie zwracali się do spółki o podjęcie stosownych działań w celu ograniczenia hałasu. Ta sytuacja stała się na tyle uciążliwa, że postanowiłam działać. Hałas jest na tyle cykliczny i uciążliwy, że mamy już go dosyć. Dotychczas nikt nie reagował na zgłaszane przez nas apele - informuje pani Romualda.

Stanowisko spółki

Hurtowania należy do Grupy Kapitałowej Farmacol. Odezwaliśmy się do spółki, aby przedstawić problem mieszkańców i dowiedzieć się, czy przedsiębiorstwo planuje go rozwiązać. Następnie szybko dostaliśmy informację, że sprawa zostanie niezwłocznie przekazana i przedstawiona zarządowi spółki. Dzień później otrzymaliśmy stanowisko firmy. Spółka zaznaczyła w nim, że prowadzona na wskazanym terenie działalność jest zgodna z przepisami prawa i wszelkimi normami. Jednak postanowiono wyjść naprzeciw mieszkańcom, aby zminimalizować odczuwane niedogodności.