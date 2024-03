Zastrzelił kota sąsiadki. Twierdził, że się pomylił. 53-latek z gminy Zabłudów stanie przed sądem

Zastrzelił kota. Przeprosiny nie pomogły. Właścicielka wezwała policję

Było to 18 lipca 2023 r., w biały dzień, bo około godziny 17. Sąsiad przeprosił właścicielkę kotka, ale kobieta wezwała policjantów. Ci zatrzymali podejrzanego, który był pod wpływem alkoholu. Miał nieco ponad promila w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu.

Oskarżony o zastrzelenie kota, nielegalne posiadanie broni i narkotyki

Ale to nie koniec. W szklarni mundurowi ujawnili też dwie doniczki z krzakami konopi.

Ostatecznie 53-latek odpowie przed sądem za trzy przestępstwa:

nielegalne posiadanie broni i amunicji,

znęcanie się nad zwierzęciem poprzez jego uśmiercenie

oraz uprawę narkotyków.

Jeszcze jako podejrzany przyznał się do popełnienia stawianych mu zarzutów, choć do zabicia kota sąsiadów tylko częściowo. Bo to nie on był celem. Pomylił go z innym, też czarnym.