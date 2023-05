Miasto Białystok uratowało rekordową liczbę żab (zdjęcia)

W tym roku płotki chroniące płazy przed wtargnięciem na jezdnię oraz specjalne pułapki były rozstawione w czterech lokalizacjach, w miejscach o największym nasileniu wiosennej migracji płazów: przy fragmencie ul. Plażowej, ul. F. Karpińskiego i ul. Solnickiej, ul. gen. S. Maczka i przy Alei Niepodległości.

– Tegoroczna akcja ochrony płazów zakończyła się wielkim sukcesem, gdyż udało nam się uratować rekordowo dużo migrujących żab. Ich liczba przekroczyła tysiąc sto osiemdziesiąt odłowionych osobników – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Jest to drugi najlepszy w historii białostockiej akcji wynik. Jedynie w 2013 roku odłowiono i przeniesiono w bezpieczne miejsca 1373 osobników. W sumie, od początku prowadzenia akcji na terenie Białegostoku – czyli od 2013 roku – uratowano blisko 8 tys. płazów reprezentujących dziewięć gatunków: ropuchę szarą, żabę moczarową, żabę trawną, żabę jeziorkową, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, traszkę zwyczajną, ropuchę zieloną. Do tej pory najliczniej występującymi gatunkami były ropucha szara i żaba moczarowa. Do najrzadszych, a tym samym najcenniejszych gatunków, należały kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, traszka zwyczajna i prawdziwy rarytas batrachologiczny – ropucha zielona Pseudepidalea viridis, którą znaleziono w pułapkach tylko raz.