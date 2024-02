Tłumy dużych i małych białostoczan oglądały egzotyczne węże, jaszczurki i pająki. A niektórzy kupowali

Oprócz egzotycznych zwierząt organizatorzy przygotowali stoiska ze wszelkiego rodzaju akcesoriami, karmami, specjalistycznym sprzętem i tym wszystkim, co służy do zaaranżowania i wypełnienia terrarium lub akwarium, a nawet różnokolorowymi zabawkami dla dzieci.

Stwierdził też, że najciekawszym prezentowanym wężem była anakonda zielona (ale nie dla początkującego terrarysty), ale warte oglądania były też popularne pytony królewskie lub duża gama, jeśli chodzi o odmiany, pająków ptaszników czy dobre dla początkujących np. żaby rogate czy ślimaki: - W sumie prezentujemy w Białymstoku kilkadziesiąt gatunków zwierząt i na pewno kilkaset osobników – dodał organizator eventu terrarystycznego.

- Wróciłem, bo przed chwilą kupiłem terrarium (120x50x50 cm). Zanieśliśmy je do samochodu, ale zorientowaliśmy się, że trzeba je wymienić na jeszcze większe. Mam agamę brodatą (jaszczurka, jeden z czołowych gadów hodowlanych, ma do 50 cm długości, żyje do 12 lat, a jej ceny wahają się od 450 do nawet 1500 zł – red.). Tę moją jaszczurkę dostałem przypadkiem, bo w spadku. Po pół roku, stwierdziliśmy z żoną, że trzeba jej wymienić mieszkanko z kawalerki na M2 – opowiadał pan Marcin z Białegostoku.