Miasto Białystok rozda budki lęgowe. Wystarczy w sobotę przyjść na Planty. To już trzecia edycja proekologicznej akcji

Zgodnie z regulaminem akcji jedna osoba będzie mogła otrzymać jedną budkę wraz z instrukcją, dotyczącą jej prawidłowego zawieszenia. Warunkiem otrzymania budki będzie powieszenie jej na terenie Białegostoku w sposób zgodny z otrzymaną instrukcją. Trzeba będzie wypełnić ankietę, wpisując do niej imię i nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości, na terenie której zawieszona będzie budka, a także miejsce planowanej lokalizacji budki (np. drzewo, budynek lub inne).

– Myślę, że to dobry sposób na ochronę ptaków żyjących w naszym mieście – powiedział we wtorek 20 lutego 2024 roku prezydent Tadeusz Truskolaski. – Trzeba pamiętać, że mają one ogromne znaczenie dla zachowania równowagi biologicznej, a ich obserwacja przynosi wiele przyjemności i dorosłym, i dzieciom.