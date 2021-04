Matura z j. polskiego 2021. Czego spodziewać się na egzaminie?

- Może będzie "Pan Tadeusz"... Co prawda był na maturze próbnej, ale to przecież nic nie znaczy. A może "Dziady cz. III"? Ich na maturze nie było dawno - zastanawia się Ewa Grochowska, nauczycielka polskiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Maturzystów najbardziej ciekawi zazwyczaj to, z jakimi lekturami przyjdzie im się zmagać na języku polskim.

Co roku, tysiące maturzystów zadaje sobie pytanie „co będzie na egzaminach?”.

Na maturze podstawowej z języka polskiego maturzyści mają do zrobienia zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza sprawdza umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną. Druga część to wypracowanie.

Do matury czasu zostało już niewiele. To ostatni moment na powtórki. Jak przyznaje białostocka polonistka, w tym czasie warto przypomnieć sobie problematykę lektur i charakterystyki występujących w nich bohaterów.

- Można dostać lekturę której się nie zna, ale najistotniejsze, by właściwie wpasować się w ten temat. Dobrze go zrozumieć i rozwinąć.

Co roku maturzyści na egzaminie z języka polskiego zmagają się całkiem innymi tekstami. Na ich podstawie muszą wykonywać zamieszczone w arkuszu zadania.

By zapoznać się z formułą matury, warto przejrzeć maturalne arkusze z ubiegłych lat.

Teksty te nie są zazwyczaj znane przez maturzystów, nie były omawiane na lekcjach. Podobną jak w poprzednich latach treść i formę, mają za to dotyczące ich zadania. Można więc spodziewać się zadania prawda/fałsz, pytania gramatycznego, pytania, na które trzeba odpowiedzieć na podstawie tekstu, czy napisania krótkiego streszczenia.

Egzamin maturalny, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej. W 2021 roku część ustna egzaminu z języka polskiego będzie nieobowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić absolwenci, którzy potrzebują jej wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą.

Matura będzie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne – zawierające okrojony zakres wymagań podstawy programowej.

Na maturze z języka polskiego jako przedmiocie obowiązkowym zdający otrzyma trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej