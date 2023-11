Film z zaślubin Arieli Bogusz szerzej znanej jako "Lil Masti" i Tomasza Woźniakowskiego podbija internet. Para postanowiła pobrać się w kompletnej tajemnicy przed blaskiem fleszy reporterów, a za miejsce ceremonii nowożeńcy wybrali malowniczy wystrój Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku. Kameralna kolacja odbyła się w Pałacu Alexandrinum.

Tomek przyszedł do mnie i powiedział - "Kochanie, słuchaj, po co mamy teraz wyjeżdżać na wakacje? Przełóżmy to na za miesiąc, może dwa. W tym czasie weźmy ślub w 10. rocznicę naszego związku - mówi Ariela Woźniakowska w opublikowanym materiale wideo.