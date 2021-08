Księgi pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy trafiły do Archiwum Państwowego. Pomogą rodzinom odnaleźć bliskich (ZDJĘCIA)

Bezcenne księgi z imionami i nazwiskami około 3,5 tys. pacjentów Szpitala Psychiatrycznego im. S. Deresza w Choroszczy hospitalizowanych w latach 1939-1941 zostały zaprezentowane dziś (12.08) w Archiwum Państwowym w Białymstoku.

- Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że znaczna część tych pacjentów została rozstrzelana przez hitlerowców 29 sierpnia pod Nowosiółkami - mówił Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. - Na podstawie ksiąg można więc odtworzyć imiona i nazwiska pacjentów, którzy wówczas zginęli. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki temu mamy nie tyko statystykę dotyczącą mordu, ale też autentycznych ludzi, którzy żyli w tamtym okresie.

Księgi trafiły do białostockiego archiwum 3 lata temu. Zostały odtworzone, zakonserwowane i odkażone mikrobiologicznie. W najbliższym czasie zostaną zeskanowane.

- Oczywiście, pozostają one do dyspozycji wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, czy ktoś z rodziny przebywał w szpitalu w okresie wojny. Warto podkreślić, że mamy tu również nazwiska opiekunów czy personelu szpitala. Zachęcamy więc do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą ustalić nazwiska bliskich, którzy mogli mieć związek ze szpitalem w tym okresie - mówił Marek Kietliński.