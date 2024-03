Jest za mało miejsc w szpitalach dla obłożnie chorych. Radni KO mają pomysł, jak to zmienić

Jednak i tam nie jest różowo. Jak wynika z danych podlaskiego oddziału NFZ, w województwie jest 670 miejsc w 18 zakładach opieki długoterminowej. Ale na każde z nich trzeba czekać, nawet kilka miesięcy.

- Kilka lat temu zwiększyliśmy liczbę miejsc z 20 do 25 - mówi Mirosław Reczko, dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim. - Ale potrzeby są o wiele większe. Kolejka to średnio około 40 osób, czyli cztery miesiące do pół roku.