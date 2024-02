Spór o finansowanie opieki psychologicznej. Szpital i NFZ inaczej widzą dobro pacjenta. I nikt nie chce ustąpić

- CZP stają się miejscami, które będą odpowiedzialne za skoordynowanie działania wszystkich placówek, zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom dorosłym w kryzysie psychicznym - tłumaczy nowe zasady Małgorzata Kołpak-Kowalczuk z podlaskiego NFZ. - Dotychczasowe, odrębne umowy z NFZ nie pozwalały na koordynację opieki, za którą teraz ma odpowiadać CZP. Jest to rozwiązanie, które stawia pacjenta na pierwszym miejscu, ma mu zagwarantować większe bezpieczeństwo oraz szybką i kompleksową pomoc - podkreśla.

Chodzi przede wszystkim o punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, które udzielają pomocy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

- Można udać się tam z każdym problemem natury psychologicznej. W tych punktach pacjent ma zapewnioną całodobową pomoc lekarza psychiatry i psychologa - dodaje Małgorzata Kołpak-Kowalczuk.

I właśnie o taki punkt chodzi przede wszystkim dyrekcji BCO. Bo poradnia może go zorganizować u siebie, a jeśli nie - ma odsyłać pacjentów, którzy przyszli po raz pierwszy, do CZP, któremu podlega. Ani jednego, ani drugiego rozwiązania nie ocenia dobrze dyrektor Borkowska. Pierwszego - ponieważ zorganizowanie punktu oznacza dodatkowe koszty. Drugiego - bo potrzebującego pomocy pacjenta chce przyjąć od razu, bez odsyłania go na pierwszą konsultację do CZP. To m.in. dlatego BCO nie zgłosiło się, by być podwykonawcą któregoś z białostockich centrów. Dyrektor Borkowska chce, by poradnia w szpitalu działała według dawnych zasad. I zapewnia, że tak - przynajmniej na razie - jest.