NFZ umów z psychiatrami nie przedłuży, ale obiecuje: Centra Zdrowia Psychicznego zapewnią łatwiejszy dostęp do opieki

Umów z psychiatrami NFZ nie przedłuży

Narodowy Fundusz Zdrowia nie zamierza bowiem przedłużyć z nimi umów, które obowiązują tylko do końca roku. W zamian proponuje, by od lat działające ośrodki stały się podwykonawcami utworzonych w ostatnim czasie Centrów Zdrowia Psychicznego. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło pilotaż Centrów o rok.

Jednak psychiatrzy leczący pacjentów bez tego pilotażu podchodzą do pomysłu Ministerstwa Zdrowia z dużym dystansem. Po pierwsze, jak twierdzą, to oni mają dużo większe doświadczenie w organizowaniu opieki psychiatrycznej – wiedzą, które rozwiązania sprawdzają się. A to, co testuje teraz pilotaż, oni już dawno przetestowali i wdrożyli, choć czasem inaczej nazwali. Po drugie – w wielu przypadkach doskonale znają swoich pacjentów, a ci ufają swoim terapeutom. Nie ma więc potrzeby zmiany. Więcej – zmiana terapeuty nie byłaby korzystna dla pacjentów, gdyż przedłużyłaby leczenie. Od początku trzeba byłoby budować zaufanie między pacjentem a lekarzem.