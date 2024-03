Koszmar w szkolnym autobusie. Kierowca woził zakrwawioną lalkę z wbitym w nią nożem. Rodzice przerażonych dzieci zawiadomili policję

- Zachowanie mężczyzny nie zawsze było takie samo, czasem elementy rozkawałkowanej zabawki układał na poduszce. Obserwowały to przerażone dzieci, które opowiedziały o wszystkim rodzicom - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

O niepokojącym zachowaniu kierowcy autobusu opowiedział policjantom z Komisariatu Policji III w Białymstoku przerażony rodzic. W ciągu ostatnich dni w gminie Tykocin autobus z dziećmi zatrzymywał się niemal codziennie na drodze obok pola. Kierowca wyjmował lalkę z pryzmy obornika, a następnie wkładał ją do luku bagażowego, po czym wsiadał za kierownicę i jechał dalej.

- Już po kilku godzinach policjanci z łapskiego komisariatu zatrzymali mężczyznę tuż przed tym, jak kolejny raz miał wsiąść do autobusu wiozącego dzieci do szkoły. Okazał się nim 44-letni białostoczanin. W luku bagażowym mundurowi znaleźli poduszkę, a także głowę i rękę lalki. Ustalili też, że lalka znaleziona w pryzmie obornika z nożem w głowie została położona tam przez zatrzymanego mężczyznę. Nie miała oka i celowo została ubrudzona substancją przypominającą krew. W ten sposób przestraszył dzieci - dodaje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.