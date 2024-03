Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Twórcy wyjątkowych słodkości zostali nagrodzeni

Z okazji tłustego czwartku, w Starostwie Powiatu Białostockiego zorganizowano konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Miesiąc później, w Dzień Kobiet, w siedzibie starostwa pojawili się uczestnicy słodkiej rywalizacji.

- Idea konkursu jest tak, by promować was i promować nasze kulinaria - zwrócił się do uczestników konkursu Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego. - Pączków było wiele i wszystkie były smaczne. Różnice w punktacji były więc bardzo małe. Wszyscy, którzy wystartowaliście, jesteście wygranymi.

Słodkości, które w tym roku wzięły udział w konkursie, przybyły z całego powiatu. Do rywalizacji zgłosiło się 23 wytwórców (to znacznie więcej niż w rok wcześniej, gdy pączków do spróbowania jury miało jedynie 13). Wśród nich znalazły się koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jednostki powiatu oraz lokalni producenci.