Konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”. Wiemy, który pączek otrzymał tytuł w tym roku

W Starostwie Powiatu Białostockiego, podobnie jak w zeszłym roku, tłusty czwartek uczczono słodką rywalizacją. Już po razu drugi zorganizowano tu konkurs „Najlepszy pączek w powiecie”.

- Pomysł na ten konkurs narodził się w ubiegłym roku, po naszych Światowych Mistrzostwach Pieczenia Babki i Kiszki Ziemniaczanej. Mamy wspaniałych mieszkańców, wspaniałe koła gospodyń wiejskich i wspaniałe przepisy. I trzeba się tym chwalić - mówi Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego. - Przy ocenie stawiałem na smak i konsystencję ciasta. Musiało być dobrze wypracowane. Chociaż oczywiście nadzienie też musiało być dobre.

Słodkości, które pojawiły się w starostwie, przybyły z całego powiatu. W tym toku do rywalizacji zgłosiło się 23 wytwórców (to znacznie więcej niż w rok wcześniej, gdy pączków do spróbowania jury miało jedynie 13). Wśród nich znalazły się koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jednostki powiatu oraz lokalni producenci.