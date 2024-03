Kolejny wypadek na najbardziej kolizyjnym rondzie w Białymstoku. Zderzenie dwóch KIA na Rondzie Putry PL

Dzisiaj (5.03) po godzinie 7 doszło do kolejnego groźnego zdarzenia na Rondzie im. Krzysztofa Putry w Białymstoku. W tym pechowym miejscu praktycznie co kilka dni dochodzi do wypadku albo kolizji. Tym razem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki KIA.