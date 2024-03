Kolejny odcinek trasy z Tykocina do Złotorii oddany kierowcom do użytku

Oficjalne otwarto 2 km odcinka drogi powiatowej z Tykocina do Złotorii. To drugi etap trasy (początek we wsi Popowlany a koniec przed wsią Bagienki). Jej przebudowa usprawni dojazd do Tykocina m.in. od strony Białegostoku.

Powiat Białostocki