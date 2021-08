Kobieta chciała oddać fałszywemu synowi ponad 70 tys. zł. Oszustwo udaremniła białostocka taksówkarka Izabela Krzewska

Anatol Chomicz / archiwum

Taksówka wiozła pakunek z pieniędzmi do innego województwa. Pilna przesyłka miała trafić do rzekomego syna mieszkanki gminy Juchnowiec. Rozmowa z monitorującym telefonicznie kurs odbiorcą wydała się kierującej podejrzana. Zawróciła. - To była intuicja - mówi taksówkarka. I nie myliła się.