Knyszyn: Wypadek na skrzyżowaniu. Zderzyły się dwa busy, jedna osoba ranna (zdjęcia)

Do wypadku doszło około godziny 04:41. To wtedy strażacy z OSP Knyszyn otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu DK 65 i DW671 w Knyszynie.

Osoba poszkodowana została zabrana przez karetkę do szpitala. Na czas akcji ruch od strony ulicy Tykockiej w stronę skrzyżowania DK 65 z DW 671 był zablokowany. Akcja zakończyła się o godzinie 08:30.

Po godzinie 9 na tym samym skrzyżowaniu doszło do kolejnego zderzenia. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że to stłuczka.