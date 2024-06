Klasa patronacka KAN. Inwestycja w zawodową przyszłość

- KAN od zawsze stawiał na praktyczną naukę zawodu, a umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej jest kluczowym elementem w procesie edukacji. Chcemy by uczniowie traktowali naukę w tej klasie, jako inwestycję w swoją zawodową przyszłość i stwarzamy im ku temu warunki – zarówno podczas praktyk w halach firmy, jak i u zewnętrznych wiodących producentów innowacyjnych urządzeń – mówi Jan Kaczan, wiceprezes KAN. - Dlatego, realizując szkoleniowe cele, wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania takich warsztatów u czołowego producenta maszyn wtryskowych. Pozwala to uczniom poznać najnowsze technologie i zyskać praktyczne umiejętności przy obsłudze maszyn, z którymi jako przyszli operatorzy będą mieli do czynienia.