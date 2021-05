Keeza Klasa Okręgowa. Puszcza szybko podniosła się i pokonała Rudnię

Hajnowianie stracili sporo dystansu do Grabówki, bo w środku minionego tygodnia przegrali u siebie 0:3 ze wzmocnionymi czwartoligowcami rezerwami Tura Bielsk Podlaski.

- Nie wszystko od razu, musimy powoli zmieniać niektóre rzeczy i na pewno będzie wychodziło to na plus. Potencjał w zespole na pewno jest, tylko trzeba to wyciągnąć, a nasz cel jest prosty i będziemy się starali go zrealizować - mówił po tej wpadce grający prezes Puszczy Adam Langa.

Wiceliderzy podnieśli się w meczu z Rudnią, chociaż wynik nie oddaje skali oporu, jaki postawili faworytom piłkarze z Zabłudowa. Jeszcze dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry był remis 1:1. Wtedy bardzo ważna bramkę zdobył dla Puszczy Norbert Stuglis, a tuż przed końcem gospodarze dołożyli jeszcze dwa trafienia.

Rzadko spotykanym wyczynem popisał się piłkarz Pomorzanki Sejny Adrian Łejmel, który w wygranym na wyjeździe 5:0 meczu z Jasionem Jasionówka strzelił dla gości aż cztery gole.