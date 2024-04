IV liga. Dwa starcia wagi ciężkiej: Ruch - KS Wasilków i Warmia - Wigry

Do tej pory drużyny z podium wygrały wiosną wszystko. Czyjaś passa zakończy się na stadionie Ruchu, gdzie gościć będą liderzy z Wasilkowa. Obaj rywale mają dużo do stracenia. Ekipa z Wysokiego Mazowieckie musi wygrać, jeśli marzy o awansie. Goście nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, bo być może stracą miejsce na szczycie tabeli. Tak naprawdę zatem remis nie jest dobry dla żadnej ze stron, a to wróży duże emocje.