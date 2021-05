Keeza IV liga piłkarska. Wielkie nerwy i cztery czerwone kartki w Łomży. Wissa - ŁKS 2:0.

Co prawda do końca sezonu zostało jeszcze sporo kolejek, a zespół z Łomży ma mniej rozegranych spotkań i od Wissy, i od Tura, to strata Biało-Czerwonych jest już tak duża, że trudno sobie wyobrazić jej odrobienie.

Formalnie gospodarzem czwartoligowego szczytu była Wissa, ale mecz rozgrywano w Łomży, co było dodatkowym handicapem dla ŁKS-u. Ale już w 18. minucie miały miejsce wydarzenia, które pokrzyżowały szyki łomżanom. Naprawiający fatalny błąd swego bramkarza stoper Melao sfaulował taktycznie rywala i został usunięty z boiska. Jakby tego był mało, z rzutu wolnego pięknie uderzył Karol Buzun i Wissa miała nie tylko piłkarza, ale i gola więcej.

Pod koniec pierwszej odsłony sędzia usunął po jednym zawodniku z obu stron, a tuż po przerwie za niesportowe zachowanie Michała Tarnowskiego z Łomży, która od tei pory musiała sobie radzić w ośmiu przeciwko dziesięciu rywalom. Zespół ze Szczuczyna wykorzystał to w 88. minucie, kiedy akcję Filipa Dojlidy wykończył Konrad Radzikowski, ustalając wynik spotkania.