Keeza IV Liga Piłkarska. Nauka bywa bolesna. Orzeł pobił osłabionego Hetmana (zdjęcia)

Wynik nie jest niespodzianką, jeśli się weźmie pod uwagę sytuację kadrową białostockiego zespołu.

- Z tamtego sezonu zostało u nas dwóch piłkarzy i długo nie było wiadomo, czy w ogóle wystartujemy w rozgrywkach. Ostatecznie, po rozmowach w klubie postanowiliśmy zagrać. Mamy bardzo niedoświadczony zespół, oparty na zawodnikach z rocznika 2003 i 2004, dla których seniorski futbol to całkowita nowość - tłumaczy trener hetmańskich Mirosław Mojsiuszko. - Mimo to sklecona naprędce sklecona drużyna do 70. minuty prezentowała się przyzwoicie. Potem zabrakło naszym młodym zawodnikom sił i Orzeł bezwzględnie to wykorzystał - dodaje

Zespół z Kolna, a głównie Kosakowski, karał błędy niezgranej obrony i bramkarza gospodarzy. Skończyło się na czterech trafieniach.

- Już ta inauguracja pokazała, jak bardzo będzie nam ciężko. Pierwszą rundę przeznaczamy na naukę, która może być bolesna, a potem zobaczymy - zaznacza trener Mojsiuszko.