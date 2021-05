Jedna z białostockich wspólnot mieszkaniowych pozywa Jacka Żalka o odszkodowanie. "To próba wyłudzenia pieniędzy" - komentuje poseł

Potwierdza to sędzia Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku. Z informacji przez nią przekazanych, pozew wpłynął 29 grudnia 2020 roku. Dotyczy on wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanemu zapłaty kwoty 5 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Treść pozwu wskazuje na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku.

- Myśmy tam nie korzystali z żadnego lokalu. Zorganizowanie konferencji na dachu nie wiąże się z żadnymi kosztami. Więc jeżeli ktoś oczekuje teraz pieniędzy - to jest to próba wyłudzenia i jakaś próba zwrócenia na siebie uwagi - komentuje Jacek Żalek. - Być może wspólnota mieszkaniowa nie jest świadoma tego, że jest manipulowana przez osobę, która składała pozew, ale naraża się na śmieszność.

Czy i jakie były wcześniej próby porozumienia się między stronami? Chcieliśmy zapytać o to zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. E. Orzeszkowej 17. Administrator nieruchomości nie chciał się wypowiadać w tej sprawie, obiecał przekazać jednak nasze pytania zarządowi wspólnoty. Wciąż czekamy na odpowiedź. A co ma na ten temat do powiedzenia pozwany Jacek Żalek?

- W czym się można porozumieć, jak ktoś chce wyłudzić pieniądze? - pyta retorycznie polityk. Na pytania o to, czy był już przesłuchiwany w sądzie, nie chciał odpowiadać. - To już wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie.

Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 29 lipca.

- Planowane jest przesłuchanie stron oraz świadka - podaje sędzia Beata Wołosik.

Białostocka adwokat Marta Arendt, przyznaje, że sprawa nie jest jednoznaczna.

- Prowadzę wiele spraw, jeśli chodzi o bezumowne korzystanie z lokalu, ale z takim stanem faktycznym jeszcze się nie spotkałam. Jeżeli chodzi o prawo własności, nie ma przepisu, który rozróżniałby lokal, piwnicę, czy dach - jest to fragment budynku. Jeżeli nie było umowy, a dach był w jakiś sposób wykorzystywany, właściciel może się zwrócić o zapłatę określonej sumy. Pytanie też, jak pozwany dostał się na dach. Z drugiej strony, jeżeli było to incydentalne, jednorazowe wejście, trudno mówić o bezumownym korzystaniu. Nie ma tej notoryczności - uważa adw. Marta Arendt. Ale zaraz dodaje: - To sąd, który dysponuje całą dokumentacją, będzie oceniał, czy rzeczywiście w tej konkretnej sytuacji doszło do naruszenia prawa własności.