Jagiellonia Futsal rozpoczyna niezwykle trudną walkę o uratowania ekstraklasy Wojciech Konończuk

Jagiellonię Futsal Białystok czekają w najbliższych dniach dwa niezwykle ważne mecze Urszula Łobaczewska

Rozgrywki Fogo Futsal Ekstraklasy są dopiero na półmetku, ale już dwie najbliższe kolejki wyjaśnią, czy Jagiellonia Futsal Białystok będzie miała realne nadzieje na to, by obronić się przed degradacją, czy też jej szansę stopnieją do minimum i trzeba będzie się przyzwyczajać do myśli o grze w I lidze.