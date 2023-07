Zespół Jagiellonii Futsal Białystok rozpadł się. Odeszli najważniejsi zawodnicy i nowy sezon będzie bardzo trudny

- Niestety, nie jesteśmy w stanie utrzymać kadry, głównie z powodu zmniejszenia dofinansowania z miasta. Dostaliśmy tylko 50 tysięcy złotych, podobnie jak na rundę rewanżową minionego sezonu, co jest sumą dramatycznie małą - mówi prezes Jagiellonii Futsal Krzysztof Kożuszkiewicz. - Liczyliśmy, że nasze sukcesy: historyczny sezon, pełne trybuny na meczach, rosnące zainteresowanie futsalem, zmienią to. Niestety, tak się nie stało. To dziwne, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę to, ile dostały zespoły dużo mniej popularne w Białymstoku od nas - dodaje.