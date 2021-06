Jagiellonia Białystok. Złe wieści z obozu Żółto-Czerwonych: Ivan Runje i Paweł Olszewski wciąż leczą kontuzje

- Wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby udało się pokonać kontuzję stosując metody zachowawcze, jednak monitorując tempo całego procesu powrotu do zdrowia, z pomocą badań obrazowych, nie możemy wykluczyć, że ostatecznie będziemy zmuszeni uciec się do odtworzenia operacyjnego - informuje w klubowych mediach lekarz Jagiellonii Krzysztof Koryszewski. - Przeprowadzone ostatnio badania pozwalają wierzyć, że wariant, w którym unikniemy odtworzenia operacyjnego również jest możliwy, ale jednocześnie nie możemy go zupełnie wykluczyć. Wierzę, że na przestrzeni najbliższych czterech tygodni Ivan będzie mógł wróci do treningu z drużyną - dodaje.

Olszewski cierpi na zapalenie kaletki okolicy ścięgna Achillesa.

- Z tym problemem wiąże się długotrwałe i wielokierunkowe leczenie. Kolejne etapy leczenia są już za nami. Ważne, że na tym etapie zawodnik może wrócić do treningu indywidualnego, żeby zacząć odbudowywać swoją dyspozycję fizyczną. Szacowany czas powrotu do treningów piłkarskich z drużyną w przypadku Pawła nadal jest trudny do określenia. Mam jednak nadzieję, że nastąpi to w przeciągu czterech, do sześciu tygodni - mówi doktor Koryszewski.

