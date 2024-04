Futbol amerykański. Lowlanders Białystok broni mistrzowskiego tytułu. Na inaugurację sezonu u siebie mecz z Warsaw Eagles

Dziesiąty sezon Lowlanders Białystok Polskiej Futbol Ligi1 rozpoczął się już w minioną niedzielę, 7 kwietnia. Drużyna z Białegostoku, mistrz Polski w sezonie 2023, zagrała na wyjeździe z ubiegłorocznym wicemistrzem - Silesią Rebels Katowice i niestety przegrała 19:30.

Teraz nastąpi inauguracja sezonu u siebie i mamy nadzieję, że rozpocznie się ona od zwycięstwa.

Na ławce trenerskiej ponownie zobaczymy Chucka Hawthorna, dla którego będzie to trzeci sezon w Lowlanders z tą jednak różnicą, że w poprzednich latach pełnił on funkcję koordynatora defensywy, a od tego sezonu jest on trenerem głównym. Formacją defensywną będzie zarządzał Brad Lind, dla którego będzie to debiut w polskiej lidze. Grono trenerów uzupełniają legendy białostockiego klubu: Damian Kołpak (atak), Tomasz Żukowski (obrona) oraz Damian Wesołowski (obrona), który jako jedyny będzie łączył obowiązki zawodnika z trenowaniem.