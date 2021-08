Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot: Tutaj nie ma świętych krów

Pomocnik Żółto-Czerwonych ma do siebie i kolegów z drużyny także inne uwagi za postawę z pierwszej odsłony potyczki z zabrzanami.

– Nie byliśmy agresywni. Bili nas, kopali, a my tylko chcieliśmy pograć w piłkę. I tyle - zaznacza Romanczuk.

Podobnego zdania co do gry do przerwy jest szkoleniowiec Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

- To bolesna porażka. Ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu słabsza, ale niekoniecznie musieliśmy przegrywać. Górnik był zespołem lepszym, ale poza stałymi fragmentami nie przypominam sobie jego sytuacji - ocenił na konferencji prasowej opiekun podlaskiej ekipy. - Przy stałych fragmentach nie były to sytuacje, w których przegraliśmy walkę o piłkę, tylko zupełnie odpuściliśmy krycie. To jest rzecz niedopuszczalna i nie można sobie na to pozwolić - dorzucił.