Jagiellonia - Górnik Zabrze 1:3. Jagę wspierało ponad 10 tysięcy kibiców. Zobacz zdjęcia z trybun. Wojciech Konończuk

Aż 10 342 kibiców oglądało z trybun stadionu miejskiego w Białymstoku spotkanie Jagiellonii z Górnikiem Zabrze. To tegoroczny rekord frekwencji. Niestety, nie przełożyło się to na wynik sportowy, bo Jaga przegrała 1:3. Zapraszamy do galerii fanów Żółto-Czerwonych z poniedziałkowej potyczki.