Jagiellonia Białystok. Trener Ireneusz Mamrot ocenia losowanie Pucharu Polski

Los w ostatnich latach nie bywał łaskawy dla Żółto-Czerwoni, którzy znów trafili na bardzo mocnego przeciwnika. Jednak, gdyby fortuna przydzieliłaby im ekipę z niższej klasy rozgrywkowej, to do potyczki doszłoby na wyjeździe.

- Dla mnie to już czwarta albo piąta edycja i za każdym razem przeciwnikiem w pierwszej rundzie jest zespół z ekstraklasy. Wyjątek był raz, w sezonie kiedy dotarliśmy do finału. Wówczas zaczynaliśmy od meczów z zespołem z niższej ligi - przypomina trener Mamrot, cytowany przez klubowe media. - To niesamowity splot okoliczności, który nas dotyka. Nie mamy wpływu na losowanie, trzeba po prostu zagrać. Plus jest taki, że gramy u siebie, co jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło - dodaje.

W 2019 roku Jagiellonia na Stadionie Narodowym w Warszawie grała z Lechia w finale Pucharu Polski, przegrywając 0:1 po golu w ostatnich sekundach spotkania.