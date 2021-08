Fortuna Puchar Polski: Jagiellonia - Lechia Gdańsk, Wigry - Legia Warszawa, Olimpia Zambrów - GKS Katowice

Przed losowaniem, które zostało przeprowadzone w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, wszystkie ekipy z naszego regionu marzyły, by wystąpić przed własnymi kibicami w meczu z atrakcyjnym, mocnym przeciwnikiem. Marzenia się spełniły.

Pod względem atrakacyjności najlepiej wylosowały Wigry, które u siebie zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski - stołeczną Legią. Trener Dawid Szulczek liczył co prawda na Stal Mielec, albo Wisłę Kraków, czyli kluby, w których pracował, ale starcie z zespołem Czesława Michniewicza z pewnością będzie w Suwałkach wielkim świętem.

Jagiellonia w ostatnich dwóch sezonach zawsze miała dalekie wyjazdy do ekstraklasowych konkurentów. Tym razem też rywal jest mocny, ale za to do meczu z Lechią dojdzie w Białymstoku, na co Żółto-Czerwoni bardzo liczyli. Podlasianie grali z rywalami z Gdańska na inaugurację ligi, remisując u siebie 1:1. Tym razem zwycięzca musi zostać wyłoniony, bo w Pucharze Polski nie ma rewanżów.