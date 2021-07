Jagiellonia Białystok. Do tej pory problemem była obrona. Teraz może nim być atak

Wielkim osłabieniem jest odejście do węgierskiego Puscas Academia FC Jakova Puljicia. Wymontowanie chorwackiego działa z pokładu Jagiellonii sprawia, że żółto-czerwony statek bardzo stracił na sile ognia. Szczególnie, że do Korony Kielce został wypożyczony Maciej Bortniczuk. Młody napastnik co prawda nie decydował o obliczu Jagi, ale coraz śmielej do niego wchodzi. Do tego podczas sparingu z Legią Warszawa kontuzji doznał Bartosz Bida, który też mógł grać na szpicy.

W spotkaniu z Legią trener Podlasian Ireneusz Mamrot do podstawowego składu wstawił pozyskanego z trzecioligowej Legionovii Andrzeja Trubehę.

- W każdym meczu chcę zaprezentować się z jak najlepszej strony. Najlepiej na boisku czuję się na pozycji klasycznej dziewiątki. Dobrze gram głową, walczę o każdą piłkę i to na pewno zobaczycie – mówił po przejściu do Jagi w rozmowie z klubowymi mediami urodzony na Ukrainie zawodnik, który w minionym sezonie strzelił dla klubu z Legionowa 19 goli.