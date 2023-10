Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej. Nie zabrakło podsumowań, planów i gratulacji

To już 75. rok działalności Politechniki Białostockiej. Jak podkreśliła rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB - przez te lata udało się przejść drogę od wieczorowej szkoły inżynierskiej do cenionej uczelni, która jest ważnym ośrodkiem, który w nowoczesny sposób kształci inżynierów XXI wieku, prowadzi badana i przyczynia się do rozwoju gospodarki. Dodała, że uczelnia jest nowoczesną jednostką dydaktyczną, atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju zawodowego. A tym samym dąży do obranego przez uczelnię celu.