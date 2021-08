III liga piłkarska. Jagiellonia II Białystok i Wissa Szczuczyn mają trudnych rywali

Oba kluby z naszego regionu mają w dorobku po trzy punkty, ale w lepszych nastrojach są z pewnością białostoczanie, którzy w derbach ograli ostatnio Wissę 3:0.

- Jest oczywiste, że doda nam to wiary we własne możliwości, ale każdy mecz to odrębna historia. W tej lidze można zdobyć punkty z każdym przeciwnikiem, ale i z każdym przegrać - uważa trener drugiego zespołu Jagi Wojciech Kobeszko. - Jedziemy do Skierniewic po zdobycz punktową, ale i z szacunkiem do rywala, który odniósł dwa zwycięstwa, w tym pokonał faworyzowaną Polonię Warszawa - dodaje.

W zespole jest kilka kontuzji po derbach, a i na duże wsparcie z kadry pierwszej drużyny nie można za bardzo liczyć.

- Pierwsza drużyna miała mecz w poniedziałek, w sobotę ma kolejny i trener Mamrot musi mieć wybór. To sprawa oczywista i musimy sobie poradzić. Nie narzekamy, tylko jedziemy powalczyć z Unią, a co z tego wyjdzie, zobaczymy - kończy Kobeszko.