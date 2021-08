II liga piłkarska. Wigry - Olimpia Elbląg. Suwalczanie chcą ruszyć w górę tabeli

- Na pewno nie zasługujemy na to, żeby być tak nisko w tabeli i mieć tak fatalny bilans. Ale trzeba to potwierdzić na boisku - mówi trener suwalczan Dawid Szulczek. - Graliśmy co prawda z bardzo mocnymi rywalami, ale to nic nie zmienia. Chcemy rozpocząć marsz w górę, a do tego potrzebne jest zwycięstwo - dodaje.,

Łatwo nie będzie, bo Olimpia, która w poprzednim sezonie do końca toczyła dramatyczną walkę o uniknięcie degradacji, teraz wystartowała bardzo dobrze i ma na koncie cztery punkty.

- Zupełnie mnie to nie dziwi, bo zespół z Elbląga poważnie wzmocnił skład wartościowymi zawodnikami i z pewnością nie będzie bić się o utrzymanie - zaznacza szkoleniowiec Wigier.

Trener Szulczek może skorzystać ze wskazówek obrońcy Tomasza Lewandowskiego, który trafił do Biało-Niebieskich z Elbląga. W przeciwnym kierunku powędrował za to inny defensor - Adrian Piekarski.