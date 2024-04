III liga piłkarska. Olimpia rozbiła Pilicę 5:0. Kolejny remis ŁKS i wysoka porażka Jagiellonii II z liderem 0:4

- Wynik świadczy o wszystkim. Dzisiaj byliśmy tłem dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Rozpędzony lider nie pozwolił nam na zbyt wiele. Czerwona kartka, którą dostaliśmy w 28. minucie, zupełnie pokrzyżowała nam plany oraz utrudniła patrzenie w kierunku korzystnego wyniku. Gra w dziesiątkę przez 60 minut w meczu z liderem nie jest prosta. Chylę czoła przed zawodnikami, że pracowali do ostatniego tchu. Niemniej liczba popełnionych błędów indywidualnych oraz naiwność w grze jedynie napędzała rywali. Nie dość, że byliśmy w dziesięciu to zanotowaliśmy stanowczo za dużo strat, czy to w pierwszej, drugie strefie czy nawet w strefie finalizacji. Sami sobie nie pomogliśmy, stąd taki rezultat końcowy. Jeśli w mojej ocenie bramkarz, przy czterech straconych golach, był dzisiaj naszym najlepszym zawodnikiem na boisku to świadczy o naszej słabości - powiedział jagiellonii.pl trener Tomasz Kulhawik.