II liga piłkarska. Górnik Polkowice - Wigry 2:2. Gorzki smak sukcesu

Było to świetne spotkanie, dobra reklama drugiej ligi. Sytuacja przenosiła się z bramki pod bramkę i było dużo rzeczy, które lubią kibice czyli emocje, strzały, parady bramkarskie i bramki - uważa trener suwalczan Dawid Szulczek. - Przyjeżdżaliśmy tu po zwycięstwo, bo to pozwoliłoby nam jeszcze myśleć o bezpośrednim awansie w przypadku niepowodzeń GKS-u Katowice i Chojniczanki. W końcowym rozrachunku ten punkt nam nic nie da, bo to miejsce w barażach mamy już zapewnione – dodaje.

Rzeczywiście, Biało-Niebiescy od początku pokazywali, że nie boją się lidera i zamierzają pokonać go w jego twierdzy. Ładną, indywidualną akcję przeprowadził Michał Żebrakowski, ale nie zakończył jej strzałem, potem Kamil Adamek posłał nawet piłkę do siatki, ale był na minimalnym spalonym.

Gospodarze też mieli okazje i zdobyli ramkę, ale sędzia Paweł Horożaniecki z Żarów dopatrzył się zagrania piłki ręką i trafienia nie zaliczył. W sumie w pierwszej połowie działo się sporo ciekawego, ale żadna ze stron nie objęła prowadzenia.