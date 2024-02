II liga koszykówki. Tur Bielsk Podlaski zagra z wiceliderem

Do zakończenia rundy zasadniczej II ligi koszykarzy pozostało do rozegraniu już tylko pięć kolejek spotkań. Zespół Enea Żubry Chorten Białystok ma do rozegrania o jeden mecz więcej. W marcu zagra jeszcze zaległy mecz z Profbudem Legią Warszawa.

W najbliższy weekend podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego zagrają w Radomiu z Kolejarzem Basket, z drużyną z którą w pierwszym meczu wygrali 79:64. Drużyna z Radomia nie jest łatwym rywalem, w tabeli zajmuje 7. miejsce i kto wie czy nie będzie pierwszym rywalem białostoczan w fazie play-off.

Z kolei Tur Basket Bielsk Podlaski zagra w sobotę z wiceliderem tabeli Energą Basket Warszawa. W pierwszym meczu obu drużyn w tegorocznych rozgrywkach bielszczanie przegrali na własnym parkiecie 64:84.

Program 26. kolejki

Sobota, 24 lutego