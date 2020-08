II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Kamera termowizyjna będzie mierzyć temperaturę uczniom i pracownikom szkoły (zdjęcia)

Mimo że mierzenie temperatury w szkołach nie jest obowiązkowe, do II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku nie wejdzie nikt, u kogo będzie ona zbyt wysoka. Jako że mierzenie jej, w placówce w której uczy się ponad tysiąc, a pracuje ponad 150 osób, mogłoby być kłopotliwe, by o to zadbać, szkoła zdecydowała się na zakup kamery termowizyjnej.

Jak zaznacza dyrektor II LO, Dariusz Bossowski, inicjatywa ta wyszła od rodziców.