I liga Futsalu. Drużyna BAF Bonito Białystok zrobiła to, co zrobić musiała. Porażka Futbalo

- To zwycięstwo jest dużym krokiem do utrzymania się. Podobało mi się to, jak zespół pracował przez cały tydzień, jaka była atmosfera w szatni - komentuje w klubowych mediach trener BAF Bonito Oleh Zozula. - Było nerwowo, bo wygrywając 3:0 znów popełniliśmy błędy w obronie. Musimy jeszcze więcej pracować na treningach i tego będę wymagał od zawodników, bo walka o utrzymanie będzie trwała do końca - dodaje.