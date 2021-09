Gmina Supraśl. Budowane rondo na drodze powiatowej z Grabówki do Ciasnego będzie miało inną geometrię

Nowe rondo powstaje na wylocie z Grabówki w kierunku Ciasnego. To droga powiatowa. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Przedsiębiorcy zgłosili, że w obecnym wariancie ronda, mocno utrudnione będą przejazdy samochodów o długości powyżej 15 m, transportujących produkowane przez RAK-BUD z Sowlan m.in. płyty betonowe czy słupy. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Białymstoku ustalono, że powiat białostocki i gmina Supraśl pokryją koszty zmiany geometrii ronda. Dzięki temu możliwy będzie przejazd pojazdów nienormatywnych.

- Problem został rozwiązany. To ukłon w stronę przedsiębiorcy, który płaci przecież spore podatki do gminy, poza tym w okolicy działają też inne firmy, a my jesteśmy proprzedsiębiorczy – podkreśla starosta Perkowski.