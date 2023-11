Futsal Leszno - Jagiellonia Futsal Białystok 8:3. Dobrze było tylko do 18. minuty. Potem wszystko się rozsypało

- Leszno ma bardzo mocno skład, co pokazuje przykład Saszy Kołesnikowa. U nas był gwiazdą, a tam jest jednym z wielu bardzo dobrych zawodników. Mimo to długo graliśmy tak jak chcieliśmy, czyli skupialiśmy się na obronie i szukaliśmy szans w kontrach - opowiada grający trener Jagiellonii Futsal Adrian Citko.

Futsal Leszno - Jagiellonia 8:3. Kontrowersyjny karny osiem sekund przed przerwą

- To było ważne wydarzenie, bo po zmianie stron musieliśmy wyjść wyżej. To rywale nas kontrolowali, zamiast my ich i skończyło się jak się skończyło - zaznacza trener Citko. - Mamy młody skład, nasi zawodnicy robią, co mogą, grają na maksa, ale na ten moment na drużyny z czołówki to nie wystarcza. Nie załamujemy się jednak i pracujemy dalej. Wierzę, że przyniesie to efekty - kończy.