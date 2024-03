Forum Seniora już za tydzień. W planach ciekawe wykłady o zdrowiu, dobrej kondycji i odżywianiu

Każde Forum Seniora to dla nas wielkie święto i moc emocji. To dlatego takie spotkania Gazeta Współczesna i Kurier Poranny organizuje cyklicznie.

VII edycja Forum Seniora za nami. Można było posłuchać ciekawych prelekcji i porozmawiać z ekspertami

Czym jest Forum Seniora? To cykl spotkań, które od wielu lat przyczyniają się do zawierania nowych przyjaźni, zacieśniania więzi oraz przeciwdziałania epidemii samotności wśród osób starszych. Dotychczasowe edycje w całym kraju zgromadziły łącznie 22 tysiące uczestników, a kolejne tysiące dołączyły do nas online. Ostatnie spotkanie odbyło się jesienią zeszłego roku. W sumie wzięły w nim udział trzy tysiące osób w 11 miastach. Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. W marcu zapraszamy na wiosenną edycję tego wydarzenia.