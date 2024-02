Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy rozpoczął rekrutację. Politechnika Białostocka organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci i ich rodziców

Jak budować karierę w sektorze finansowym? Co decyduje o życiu produktu na rynku? Które elementy japońskiej filozofii zarządzania kaizen warto wprowadzić w budżecie domowym? To tylko niektóre z tematów, które zgłębiać będą młodzi studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Na jego wiosenną edycję zaprasza Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapisy już ruszyły i potrwają do 29 lutego. Pierwsze bezpłatne zajęcia dla dzieci i ich rodziców odbędą się już 16 marca.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski projekt prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z najlepszymi polskimi uczelniami. W tym gronie jest Politechnika Białostocka.

Zajęcia dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych z Białegostoku i okolic organizuje Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To sposób na zachęcenie młodzieży do zgłębiania tematyki przedsiębiorczości i podstaw ekonomii. Młodzi słuchacze EUD otrzymują specjalne indeksy, a po zakończeniu nauki dyplomy i certyfikaty.