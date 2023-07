Egzotyczna budowla w środku Białegostoku. Nowy Meczet wrósł w krajobraz blokowiska. Sprawdź jak wygląda wewnątrz, zewnątrz i z lotu ptaka

- Na mapie województwa podlaskiego, a szczególnie Białegostoku, miejsce to zyskało symboliczny wymiar. To pierwsza typowa świątynia muzułmańska w Białymstoku. To było marzenie i projekt Tatarów polskich od początku osadnictwa w latach 60., kiedy Muzułmańska Gmina Wyznaniowa była zakładana - podkreślał mufti Miśkiewicz podczas oficjalnego otwarcia.