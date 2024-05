Egzamin ósmoklasisty 2024. Białostoccy uczniowie zasiedli przed arkuszami z języka polskiego

O wyniki egzaminów swoich uczniów spokojna jest dyrektor placówki.

- Myślę, że moi uczniowie są do nich bardzo dobrze przygotowani. Cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych. Były to dodatkowe dwie godziny tygodniowo, podczas których rozwiązywali arkusze egzaminacyjne. Wszystkie problemy, jakie się pojawiały, były wyjaśniane przez nauczycieli - mówi Agnieszka Sasinowska. - Jeśli w mądry sposób wykorzystają wiedzę i umiejętności, które zdobyli w szkole i trafią na dobre pytania i tematy, to osiągną wymarzone wyniki.