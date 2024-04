Dzień Ziemi w Atrium Biała już w sobotę 13 kwietnia

Dzień Ziemi - na całym niemal świecie - obchodzony jest już od 35 lat. Zainaugurowany został w 1970 roku po to, by przypominać wszystkim ludziom, że powinniśmy dbać o planetę, na której żyjemy.

O tym, jak ważne jest ekologiczne podejście do życia, mówi się coraz częściej, coraz głośniej i coraz intensywniej. Coraz więcej osób konieczność chronienia środowiska bierze sobie do serca. Ale to nie znaczy, że możemy przestać o tym mówić, przestać przypominać zasady, jak zdrowo i dobrze żyć.

Do obchodów Dnia Ziemi jak co roku włączają się Kurier Poranny i Gazeta Współczesna. Wiemy, jak jest to ważne, dlatego w tym roku na wspólne świętowanie chcemy zaprosić Was dwukrotnie.

Już za tydzień 13 kwietnia w Atrium Biała ekologii w czasie zabawy uczyć będziemy wszystkie chętne dzieci tego, co powinny wiedzieć o dobrym życiu na naszej planecie.